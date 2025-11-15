Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Karabük'te okul inşaatının yanındaki yol çöktü

Karabük'te Kayabaşı Mahallesi Sezin Sokak'ta yapımı devam eden ilkokul inşaatının yanındaki yolun bir bölümü henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Güncel
  • 15.11.2025 17:55
  • Giriş: 15.11.2025 17:55
  • Güncelleme: 15.11.2025 18:05
Kaynak: AA
Karabük'te okul inşaatının yanındaki yol çöktü
Fotoğraflar: AA

Karabük'te okul inşaatının yanındaki yolun bir kısmında çökme meydana geldi.

Kayabaşı Mahallesi Sezin Sokak'ta yapımı süren ilkokul inşaatının yanındaki yolun bir bölümü henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine bölgeye polis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Karabük Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Trafik ekiplerince yol trafiğe kapatılarak güvenlik önlemleri alındı.

BirGün'e Abone Ol