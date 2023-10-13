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Karabük'te okuldan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Karabük'te bir okulun yemekhanesinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Ajans Haberleri
  • 13.10.2023 23:37
  • Giriş: 13.10.2023 23:37
  • Güncelleme: 13.10.2023 23:37
Kaynak: AA
Karabük'te okuldan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezindeki bir okulun yemekhanesinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

İşyeri, okul ve KGYS kamera görüntülerini inceleyen ekipler, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık başta olmak üzere 9 ayrı suç kaydı olan F.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ayrıca şüphelinin evinde yapılan aramalarda, suça konu gıda malzemeleri ele geçirilerek müştekisine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

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