Karabük'te önünde seyreden otomobile arkadan çarptı. 1 ölü 5 yaralı

Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önündeki otomobile çarptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Karabük- Ankara karayolunun Çayköy mevkisinde meydana geldi. Karabük yönünden Eskipazar istikametine gitmekte olan Badegül C. yönetimindeki 06 BVU 995 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde seyreden Muhammed Fatih K.'nın kullandığı 34 KK 4890 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle 2 otomobil de takla attı.

Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Badegül C. ile aynı araçta bulunan Hulusi G. ve Zarife Ç. (72) yaralandı. Diğer otomobilde de sürücü Muhammet Fatih K. ile birlikte Satiye K. ve İsmet K. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanelerde tedaviye alındı. Kazada ağır yaralanan Zarife Ç., kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)