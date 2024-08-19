Karabük'te orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi

Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan, dronla görüntülendi.

Alınca ve Beydini köyleri arasında bulunan ormanlık alanda, 16 Ağustos saat 14.00 sıralarında başlayan, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 54 saat süren çalışmaların ardından, dün kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında zarar gören ormanlık alan, Dudaş köyü mevkisinde havadan görüntülendi.