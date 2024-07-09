Karabük'te ormanlık alanda yangın

Karabük'te ormanlık alanda, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez ilçeye bağlı Burunsuz köyü Cildikısık mevkisindeki ormanlık alanda, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktığı bildirildi.

Açıklamada, yangına Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 7 arazöz, 3 su tankeri, dozer, ilk müdahale aracı, 7 hizmet aracı, 65 personel ve helikopter ile müdahale edildiği belirtildi.

Öte yandan arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle müdahalede güçlük çekildiği, dozerin, arazözler için yol açma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.