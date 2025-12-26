Karabük'te otomobil ile çarpışan ambulanstaki 3 sağlık çalışanı yaralandı
Kaynak: AA
KARABÜK (AA) - Karabük'te otomobil ile çarpışan ambulanstaki 3 sağlık çalışanı yaralandı.
E.G. idaresindeki 78 DD 916 plakalı ambulans, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda M.M. yönetimindeki 78 ABL 976 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle devrilen ambulansın şoförü E.G. ile yanındaki acil tıp teknisyeni H.G.A. ve paramedik S.K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sağlık çalışanlarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.