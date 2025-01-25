Karabük'te otomobilin bir çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasında
Kaynak: AA
KARABÜK (AA) - Karabük'te bir çocuğa otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Ö.Y. (41) idaresindeki 78 AAK 402 plakalı otomobil, Karabük Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan B.H.Y'ye (8) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.