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Karabük'te otomobilin çarptığı genç ağır yaralandı

Ajans Haberleri
  • 19.03.2024 13:04
  • Giriş: 19.03.2024 13:04
  • Güncelleme: 19.03.2024 13:04
Kaynak: AA
Karabük'te otomobilin çarptığı genç ağır yaralandı

Karabük'te otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Ergenekon Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde minibüsten indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan M.K'ye (22), M.A.P. idaresindeki 78 BK 136 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce yükseğe savrulduktan sonra yola düşen genç ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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