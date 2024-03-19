Karabük'te otomobilin çarptığı genç ağır yaralandı
Kaynak: AA
Karabük'te otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.
Ergenekon Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde minibüsten indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan M.K'ye (22), M.A.P. idaresindeki 78 BK 136 plakalı otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle metrelerce yükseğe savrulduktan sonra yola düşen genç ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.