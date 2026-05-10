Karabük'te otomobille çarpışan motosikletli hayatını kaybetti

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmet Çakır (56), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Karabük-Bartın kara yolunda meydana geldi. H.B.Y. idaresindeki 18 ABD 601 plakalı otomobil, Karaevli kavşağında Ahmet Çakır’ın kullandığı 78 AAS 979 plakalı motosiklet ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet Çakır, kaldırıldığı Safranbolu Devlet Hastanesi’nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltın alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.