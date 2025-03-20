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Karabük'te oturma eylemi gerçekleştirildi

CHP Karabük İl Teşkilatı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması oturma eylemi yapılarak protesto edildi.

Güncel
  • 20.03.2025 23:46
  • Giriş: 20.03.2025 23:46
  • Güncelleme: 20.03.2025 23:49
Kaynak: ANKA
Karabük'te oturma eylemi gerçekleştirildi
FOTOĞRAF: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması nedeniyle Şirinevler Mahallesi'nde toplanan CHP Karabük parti yöneticileri, üyeleri ve vatandaşlar oturma eylemi yaptı.

Eylemde, "Susma sustukça sıra sana gelecek", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz", "Hak hukuk adalet" şeklinde sloganları atıldı.

Yaklaşık bir saat süren oturma eyleminin ardından eyleme son verildi.

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