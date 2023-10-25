Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Karabük'te park halindeki kamyona çarpan minibüste 1 kişi öldü

Karabük'ün Yenice ilçesinde park halindeki kamyona çarpan minibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 25.10.2023 10:40
  • Giriş: 25.10.2023 10:40
  • Güncelleme: 25.10.2023 10:40
Kaynak: AA
Karabük'te park halindeki kamyona çarpan minibüste 1 kişi öldü

İlçeden Karabük istikametine seyreden S.İ. yönetimindeki 78 AY 155 plakalı minibüs, Karşıyaka Köprüsü mevkisinde yol kenarında park halindeki 78 YD 847 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüste yaralanan Mehmet Telli, kaldırıldığı Yenice Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Alkollü olduğu belirlenen minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

BirGün'e Abone Ol