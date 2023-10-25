Karabük'te park halindeki kamyona çarpan minibüste 1 kişi öldü
Karabük'ün Yenice ilçesinde park halindeki kamyona çarpan minibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
İlçeden Karabük istikametine seyreden S.İ. yönetimindeki 78 AY 155 plakalı minibüs, Karşıyaka Köprüsü mevkisinde yol kenarında park halindeki 78 YD 847 plakalı kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada minibüste yaralanan Mehmet Telli, kaldırıldığı Yenice Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Alkollü olduğu belirlenen minibüs sürücüsü gözaltına alındı.
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