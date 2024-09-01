Karabük'te sağanak yağış: Bazı evleri su bastı, araçlar sular altında kaldı

Karabük'te etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun yağış nedeniyle, Karabük-Kastamonu karayolunun 100. Yıl mevkiinde araçlar sular altında kalırken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Bölge genelinde etkili olan yağış, özellikle şehir merkezlerinde büyük hasarlara neden oldu. Bazı binalar ve iş yerlerini su bastı.

Bazı bina ve iş yerleri zarar gördü. Caddelerde de bazı araçlar sular altında kaldı.

Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri su basan yerleri temizlemek için büyük mücadele verdi.