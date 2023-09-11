Karabük'te şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Karabük'te 52 metreden şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Enes Mert A. idaresindeki 78 DA 263 plakalı hafif ticari araç, Kapullu Küpler-5000 Evler arası bağlantı yolunda 52 metreden şarampole devrildi.
Kazada sürücü Enes Mert A. ile yanındaki Alperen A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.