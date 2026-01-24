Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Karabük'te şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 24.01.2026 15:56
  • Giriş: 24.01.2026 15:56
  • Güncelleme: 24.01.2026 15:56
Kaynak: AA
Karabük'te şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ş.E. (46) idaresindeki 06 JZ 395 plakalı otomobil, Karabük-Yenice kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı incelemede, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Ş.E'nin cenazesi, incelemenin ardından Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol