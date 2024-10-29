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Karabük'te seyir halindeki otomobil yandı

Karabük'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ajans Haberleri
  • 29.10.2024 23:39
  • Giriş: 29.10.2024 23:39
  • Güncelleme: 29.10.2024 23:39
Kaynak: AA
Karabük'te seyir halindeki otomobil yandı

Serdar K. idaresindeki 78 BU 698 plakalı otomobil Kartaltepe Mahallesi Kılıçarslan Caddesi'nde seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevredeki diğer sürücülerin ve Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz geldi.

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