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Karabük'te seyir halindeyken duman yükselen minibüsteki yolcular tahliye edildi

Ajans Haberleri
  • 06.10.2024 23:40
  • Giriş: 06.10.2024 23:40
  • Güncelleme: 06.10.2024 23:40
Kaynak: AA
Karabük'te seyir halindeyken duman yükselen minibüsteki yolcular tahliye edildi

Karabük'te şehir içi yolcu taşımacılığı yapan seyir halindeki minibüsten yoğun duman yükselmesi üzerine yolcular tahliye edildi.

Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda S.D'nin kullandığı seyir halindeki 78 ABK 119 plakalı yolcu minibüsünden henüz belirlenemeyen nedenle yoğun duman çıkmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarında durdurarak yolcuları indirdi.

Dumanın bir süre sonra dağıldığı minibüs, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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