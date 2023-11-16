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Karabük'te su kanalına düşen ineği AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı

Ajans Haberleri
  • 16.11.2023 23:27
  • Giriş: 16.11.2023 23:27
  • Güncelleme: 16.11.2023 23:27
Kaynak: AA
Karabük'te su kanalına düşen ineği AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde su kanalına düşen inek, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Karıt köyünde ineğin su kanalına düşerek çamura saplandığını görenler, hayvanı kendi çabalarıyla kurtarmayı başaramayınca durumu Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile AFAD ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından iş makinesi yardımıyla düştüğü kanaldan çıkarılan inek, sahibine teslim edildi.

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