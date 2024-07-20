Karabük'te şüpheli kadın ölümü: 2 kişi gözaltına alındı

Karabük'te dün saat 23.30 sıralarında yaşadığı evde cansız bedeni bulunan 88 yaşındaki Fatma Metin'in vücudunda darp izlerine rastlandı. Ölümü şüpheli bulunan Metin'in üvey oğlu E.M. ve akrabası Y.A. gözaltına alındı.

Karabük'te evinde cansız bedeni bulunan Fatma Metin'in (88) vücudundaki darp izleri nedeniyle ölümü şüpheli bulan jandarma ekipleri, üvey oğlu E.M. ve akrabası Y.A.'yı gözaltına aldı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Eflani ilçesi Bostancı köyünde meydana geldi. Fatma Metin'den haber alamadığını söyleyen üvey oğlu E.M, köylülerle birlikte eve girdi.

Fatma Metin'in kanlar içerisinde hareketsiz halde bulunmasının ardından sağlık ekiplerine haber verildi.

İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Fatma Metin'in öldüğü belirlendi.

VÜCUDUNDA DARP İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede, Fatma Metin’in vücudunda darp izlerine rastladı. Evdeki masanın da kırıldığının belirlenmesi nedeniyle ölümü şüpheli bulan ekipler, soruşturma başlattı.

Fatma Metin'in üvey oğlu E.M. ve akrabaları Y.A. gözaltına alındı. Metin'in cansız bedeni ise otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.