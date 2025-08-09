Giriş / Abone Ol
Karabük'te tarlaya devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

  • 09.08.2025 21:32
Kaynak: AA
Karabük'te tarlaya devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu yaralanan 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Orhan B. (45) idaresindeki 37 BD 704 plakalı otomobil, Eflani-Pınarbaşı kara yolu Akören köyü mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Necibe B. (45), Berat B. (4), Efe Enes B. (13) ve Selver Ç. (80) yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere götürüldü.

