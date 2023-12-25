Karabük'te tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Menderes Caddesi'nde, E.K. yönetimindeki 67 EA 907 plakalı tır, İ.K'nın kullandığı 78 YC 871 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada hafif ticari araçtaki yolcular D.K. ve S.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan Safranbolu Sarıçiçek Yaylası'nda yoğun kar nedeniyle cip devrildi, dereye düşen bir araç ise off-road aracının yardımıyla çıkarıldı.