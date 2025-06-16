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Karabük'te yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Ajans Haberleri
  • 16.06.2025 14:44
  • Giriş: 16.06.2025 14:44
  • Güncelleme: 16.06.2025 14:44
Kaynak: AA
Karabük'te yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kurulan fotokapanla boz ayı, karaca, kurt, çakal, tilki, tavşan ve porsuğun görüntüleri kaydedildi.

Doğasever Ömer Faruk Korkmaz tarafından yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla ormanlık alana fotokapan yerleştirildi.

Bölgede varlığı bilinen boz ayı, karaca, kurt, çakal, tilki, tavşan ve porsuk gibi hayvanlar yaklaşık 1 ay boyunca kayda alındı. Kayıtlarda söz konusu hayvanların doğal yaşamları görülüyor.

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