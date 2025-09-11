Karabük'te yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
Kaynak: AA
KARABÜK (AA) - Karabük'te yaralı halde bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.
İl Özel İdare Müdürlüğü'nde çalışan Halil Çakır, iş çıkışı merkeze bağlı Kale köyü yakınlarında çalılık alanda çırpınan kızıl şahini fark etti.
Kuşu bulunduğu yerden çıkaran Çakır, durumu yetkililere bildirdi.
Yaralı kızıl şahin, bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Tedavi altına alınan kuş, iyileştikten sonra doğaya salınacak.