Karabük'te yol kenarına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA
KARABÜK (AA) - Karabük'te yol kenarına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Gültekin K. (47) idaresindeki 14 AAT 563 plakalı otomobil, Karabük-Yenice kara yolu Bolkuş köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada Döndü K. (47), Songül Ç. (40) ve Edanur O. (21) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.