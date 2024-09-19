Karabük'te zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Karabük'te 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda Sanayi Kavşağı yakınlarında 6 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlarda bulunan E.S, M.S, K.E.S. ve Ö.A.B. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.