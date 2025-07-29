Karabük'teki orman yangını: 4 mahalle ve 1 köy boşaltıldı

Karabük'te ikinci gününde söndürme çalışmaları devam eden orman yangını nedeniyle 4 mahalle ve 1 köy tedbiren boşaltıldı.

Merkeze bağlı Kahyalar köyündeki ormanlık alanda dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bu arada, güvenlik gerekçesiyle Kahyalar köyü Kabaoğlu ve Çakırlar mahalleleri ile Kaleköy merkez ve Sarıkonak mahalleleri tedbiren tahliye edildi.

Fotoğraf: AA

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada da Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde devam eden yangınlarla eş zamanlı olarak, merkez ilçeye bağlı Kahyalar köyünde çıkan orman yangınına 4 helikopter, 174 araç ve 481 personelle müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Güvenlik gerekçesiyle Kahyalar köyü Kabaoğlu ve Çakırlar mahalleleri ile Kaleköy merkez ve Sarıkonak mahalleleri tedbiren tahliye edildi" ifadesi kullanıldı.