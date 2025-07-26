Karabük'teki orman yangınlarında 4'üncü gün

Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangınlar, dördüncü gününde söndürülmeye çalışılıyor.

Üçbaş köyü mevkisindeki alevlerin şiddetlenmesi ihtimaline karşı bölgeye itfaiye ve orman ekipleri konuşlandırıldı. İlerleyen saatlerde yangın, köyün birkaç kilometre yakınına ulaştı. Jandarma ekipleri, risk nedeniyle köye giderek köylünün tahliyesini istedi.

Tahliye edilen köyde insanlar araçlarını ve değerli eşyalarını kurtarmaya çalışırken, bazısı köpeğini bazısı ineğini alevlerden uzağa taşımaya çalıştı. Sahibi bulunamayan ancak anahtarı olan bazı araçlar, jandarma ekipleri güvenli alana götürdü.

Öte yandan Samsun ve Bursa'dan Karabük'e gelen ALFA Arama Kurtarma Derneği Başkanı Demet Yarlıgaç, Başkan Yardımcısı Özgür Yarlıgaç ve dernek üyesi İbrahim Kaya, yangın alanındaki yaralı hayvanların kurtarılması ve tedavi edilmesi için çalışma başlattı.

Yangının etkilediği bölgelerde inceleme yapan dernek üyeleri, Safranbolu'nun Çavuşlar köyünde çıkan yangının büyümesi sonucu birçok evin hasar gördüğü Kamış köyündeki evlerden birinde yaralı kedi buldu.

Kedinin patilerinin yandığını gören hayvanseverler, mama vererek karnını doyurdukları kedinin patilerine pansuman yaptı.

Gönüllü veteriner hekimlerce tedavi edilecek kedinin, ilerleyen süreçte sahiplendirilmesi amaçlanıyor.

"HAYVANLARIN YARDIMA İHTİYACI VAR"

Dernek üyesi İbrahim Kaya, yaşam hakkı savunucusu olduklarını söyleyerek "Burada da insanla alakalı sıkıntı yok ama hayvanların yardıma ihtiyacı var" dedi.

Kaya, kediyi bulduklarında patilerindeki yanıkları gördüklerini anlatarak, "Şu an çok sıkıntısı yok. Sinirleri zarar görmemiş. Yanık tedavisiyle tekrar sağlığına kavuşacak. Burada yaralı ve yardıma muhtaç yaban hayvanları ile evcil hayvanları ücretsiz kliniklere götürüp, tedavi ettirip sahiplendireceğiz ya da koruma altına alacağız" diye konuştu.