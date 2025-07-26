Karabük'teki yangın büyüyor: Ankara Karayolu, iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı

Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde başlayan ve Ovacık ilçesinin köylerine sıçrayarak ilerleyen orman yangını, Karabük Merkez’e bağlı Cumayanı Armağan Mahallesi’ne kadar ulaştı.

Yangının mahalleye yaklaşması üzerine bölge tedbir amacıyla tahliye edildi.

GEÇİŞLERE İZİN VERİLMİYOR

Yangının ilerleyişi nedeniyle Karabük-Ankara karayolu üzerindeki Kardemir Kavşağı’nda emniyet güçleri, çift yönlü olarak sivil araç geçişlerine izin vermiyor.

Alevlerin, Cumayanı mevkisinde karayoluna kadar ilerlediği görüldü. Mahalle çevresinde yaşayan vatandaşların yanı sıra bölgede bulunan büyükbaş hayvanların da güvenli bölgelere taşındığı görüldü. Hayvanların bir kısmı, olay yerine getirilen bir tır dorsesine yüklenerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ekipleri ve güvenlik güçlerinin yanı sıra çok sayıda gönüllünün katılımıyla yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için yoğun bir mücadele veriliyor.

Yangının rüzgarın etkisiyle zaman zaman yön değiştirirken ekipler karadan söndürme çalışmalarına devam ediyor. Bölge halkı ise yetkililerin yönlendirmelerine uymaları konusunda uyarıldı.