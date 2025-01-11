Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kuyumcuyu soyan üç kişi yakalandı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir kuyumcu dükkanından yaklaşık 20 kilogram altına gasp ederek kaçan 3 kişi, İsmet Paşa Mahallesi'ndeki metruk bir evde yakalandı.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğünde konuya ilişkin açıklama yaptı. Yavuz, soygunun dün akşam saat 17.40 sıralarında gerçekleştiğini hatırlatarak,bu sabah 09.00 sıralarında şüphelileri İsmet Paşa Mahallesinde saklanmış oldukları metruk bir evde yakaladıklarını söyledi.