Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı

Karabük'ün yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Eflani ilçesindeki Bostancılar Göleti, kısmen buz tuttu.

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldüğü Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı da 40 santimetreye ulaştı. Eflani ilçesine 3 km uzaklıkta bulunan Bostancılar Göleti'nde ise sıcaklık sıfırın altında 16 derece olarak ölçülürken, göletin bazı bölümleri buz tuttu.