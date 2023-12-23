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Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Ajans Haberleri
  • 23.12.2023 20:53
  • Giriş: 23.12.2023 20:53
  • Güncelleme: 23.12.2023 20:54
Kaynak: AA
Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı

Kar yağışının başlamasının ardından Karayolları ekipleri Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ve D-100 kara yolunda tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı.

Trafik ekipleri ise yollardaki kontrollerini artırdı.

Araçların zemini kaplayan kar ve buzlanma nedeniyle güçlükle ilerlediği görüldü.

Keltepe Kayak Merkezi ve Safranbolu Sarıçiçek Yaylası'nda da kar yağarken kent merkezinde ise sağanak ve rüzgar etkili oldu.

Valilik, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

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