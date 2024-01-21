Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı

Ajans Haberleri
  • 21.01.2024 12:01
  • Giriş: 21.01.2024 12:01
  • Güncelleme: 21.01.2024 12:01
Kaynak: AA
Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

İl merkezi ve ilçelerde dün başlayan sağanak, gece saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışının ardından Keltepe Kayak Merkezi, Safranbolu Sarıçiçek Yaylası, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Trafik ve Karayolları ekipleri, Karabük-Bartın ve D-100 kara yolunda kar yağışına karşı önlem aldı.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 