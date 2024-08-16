Karabük Üniversitesi'nden 'maymun çiçeği' açıklaması
Karabük Üniversitesi, Afrika'da etkili olan ve Avrupa'da da görülen 'maymun çiçeği' virüsüne dair açıklama yaptı. Açıklamada Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarının ardından sürecin yakından takip edildiği duyuruldu.
Karabük Üniversitesi Rektörlüğü, Mpox (M çiçeği, maymun çiçeği) virüsüne ilişkin açıklama yaptı.
Afrika kıtasında görülen ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) "küresel acil durum" ilan etmesine yol açan maymun çiçeği virüsü, İsveç ve Pakistan'da da görülürken Sağlık Bakanlığı Türkiye'de henüz vaka görülmediğini açıkladı.
Konuyla ilgili Karabük Üniversitesi'nden açıklama geldi. Açıklamada, uluslararası öğrencilerin de diğer tüm öğrenciler gibi toplum sağlığını tehdit edecek herhangi bir duruma karşı titizlikle izlendiğini, Sağlık Bakanlığının ve ilgili kurumların talimatlarına ve tavsiyelerine uygun hareket edildiğini bildirdi.
Rektörlükten yapılan açıklamada, Karabük Üniversitesinin öğrencileri, personeli ve halkı, sağlık başta olmak üzere her türlü risklere karşı korumak için sorumluluk bilinciyle hareket ettiği belirtildi.
Devletin ilgili kurumlarıyla koordineli çalışarak önlemlerin alındığı aktarılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan son açıklamalar ve gelişmeler doğrultusunda da sürecin yakından takip edildiği kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü gibi ilgili resmi kurumlarla koordineli hareket edildiği vurgulanan açıklamada, "Uluslararası öğrencilerimiz de diğer tüm öğrencilerimiz gibi toplum sağlığını tehdit edecek herhangi bir duruma karşı titizlikle izlenmekte ve geçmişte olduğu gibi Sağlık Bakanlığının ve ilgili kurumların talimatlarına ve tavsiyelerine uygun hareket edilmektedir. Karabük Üniversitesi olarak bu hususta gereken önlemleri ilgili birimlerle koordineli şekilde almakta, mensuplarının, öğrencilerinin ve halkımızın sağlığının koruması konusunda büyük bir hassasiyet göstermekteyiz" ifadelerine yer verildi.
Mpox virüsü Orta ve Batı Afrika'da endemiktir. Hastalık çiçek hastalığına benzer ancak daha az bulaşıcıdır. Virüs öncelikle enfekte hayvanlarla veya insanlarla yakın temas ve kontamine et tüketimi yoluyla yayılır. Mpox cinsel temas yoluyla da yayılabilir ve fetüse bulaşma riski vardır.ŞU ANDA KİMLER ETKİLENİYOR?
Haziran ayında bildirilen mpox ölümlerinin yüzde doksan altısı Kongo'da gerçekleşti. Ancak hastalık şu anda ilk kez Doğu Afrika ülkeleri Burundi, Kenya, Ruanda ve Uganda da dahil olmak üzere 13 ülkede tespit edildi.
Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nün yeni ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklar danışmanı Dr. Sylvie Jonckheere, çeşitli bölge ve ülkelerdeki salgınlar arasında, her toplumun içinde bulunduğu koşullara bağlı olarak farklılıklar olduğunu söyledi. Ancak ortak bir özellikleri var: "Bu salgını nasıl kontrol altına alacağımızı bilmiyoruz” Küresel yayılma tehdidiyle karşı karşıya olan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (NHS), tıp uzmanlarını ve ülkedeki insanları yüksek alarm durumunda kalmaları konusunda uyardı.
524 KİŞİ ÖLDÜ
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeği virüsü için küresel sağlık acil durumu ilan etti. Orta Afrika'da hızla yayılan virüste şimdiye kadar 14 binden fazla vaka bildirilirken 524 kişi hayatını kaybetti.
AVRUPA'YA SIÇRADI
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden komşu ülkelere yayılan maymun çiçeği virüsü Afrika kıtasının ardından Avrupa'da görüldü. İsveç'te ilk maymun çiçeği vakasını doğrulandı. İsveç Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Jakob Forssmed düzenlediği basın toplantısında, “Öğleden sonra İsveç'te daha ciddi bir tür olan ve Clade I olarak adlandırılan bir maymun çiçeği vakası olduğunu teyit ettik” demişti.