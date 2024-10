Karabük Üniversitesi Öğrenci Komisyonu kadınlar ve çocuklar için yürüdü

Karabük Üniversitesi öğrencilerinin kadın ve çocuk cinayetlerine, şiddete, istismara, tacize karşı eylem yaptı. Safranbolu'da bin öğrenci kentin en işlek alanı olan Sadri Artunç Caddesi'nde ellerinde 'bize rahat yoksa size de yok, öldürülmek için doğmuyoruz' yazılı pankartlar ve sloganlarla yaklaşık 1 kilometre yürüdü. Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda son bulan eyleme çevredenden de katılım oldu.

Yürüyüşün ardından öğrenci grubu adına basın açıklaması yapan Buse Aleyna Dönder şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yine Üniversite olarak, bize her geçen gün geleceksizleştiren bizi her geçen gün güvensizliğe mahkum eden bu ataerkil sisteme karşı dimdik durmak için geleceğimizi kazanmak için meydanlardayız. Kentlerin güvenli sokaklarını biz kadınlar sağlarız. Haklarımızı geri almak için her gün ona direnmeye ve mücadele etmeye devam ederiz.

"HAKLARIMIZ İÇİN YAKANIZDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bir kişi daha eksilmek istemediğimiz için, hayattan endişe duymadan özgürce yaşamak için bu sokaklardayız. Çürümüş düzeniniz ve erkek rejimiyle mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Bizler, katledilen kadınların adını bir an bile dilimizden düşürmeden bu öfke ve isyanla karşınızda durmaya devam ediyoruz. Cinayet mahalli olmuş bu ülkede yaşamlarımız, özgürlüklerimiz, haklarımız için yakanızda olmaya devam ediyoruz."