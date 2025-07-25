Karabük Valisi Yavuz'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama: 14 köy tahliye edildi

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, orman yangınları nedeniyle 14 köyün tahliye edildiğini belirterek, "14 köyümüz içerisinde sadece zarar gören bir köyümüz var. Kamış köyümüzde zarar gören hanelerimiz, hem evlerimizde zarar gören yerlerimiz hem de hayvancılık yapıldığından ahırlar ve samanlıklar var." dedi.

Merkeze bağlı Burunsuz köyü Cildikısık mevkisindeki ormanlık alanda salı günü çıkan yangın yaklaşık 17 saatte kontrol altına alındıktan sonra Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyünde başlayan orman yangının rüzgarın da etkisiyle Merkez ve Ovacık ilçelerinin belli köylerine yayıldığını aktaran Yavuz, arazinin engebeli olması nedeniyle müdahalede zaman zaman zorluklarla karşılaşıldığını kaydetti.

Yavuz, "Zaman zaman kontrol ettiğimiz alanlar oldu. Ama ters esen rüzgarlar nedeniyle maalesef kaçırdığımız noktalar da oldu. Tabii bizim şanssızlığımız ve talihsizliğimiz neredeyse eş zamanlı iki yangının aynı anda başlamış olması" dedi.

Vali Yavuz, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla baktığımız zaman tahliye ettiğimiz köylerimiz var, güvenlik nedeniyle. Tahliye ettiğimiz 14 köyümüz var. 14 köyümüz içerisinde sadece zarar gören bir köyümüz var, Kamış köyümüz. Kamış köyümüzde zarar gören hanelerimiz, hem evlerimizde zarar gören yerlerimiz hem de hayvancılık yapıldığından ahırlar ve samanlıklar var. İçişleri Bakanımızın talimatıyla AFAD Başkan Yardımcımız iki gündür bizimle birlikte çalışıyorlar. Orada zarar tespitleri yapıldı. Defterdarlığımız ev eşyalarıyla ilgili, Çevre Şehircilik binalarımızla ilgili, AFAD'ımız o anlamda yapılacak yardımları bugün itibarıyla da acil destek ödenekleri kapsamında vatandaşlarımızın hesaplarına yatırıldı. Aynı şekilde evleri zarar gören vatandaşlarımızın için de konteyner evleri geliyor. Onlardan da talep eden vatandaşlarımıza vereceğiz. Devletimiz, vatandaşımızın her daim yanında olacak. Vatandaşımızı bu anlamda hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğiz, hem ev anlamında hem eşya anlamında hem de ihtiyaçları anlamında."

Karabük Valisi Mustafa Yavuz

Tedbir amaçlı tahliye edilen vatandaşların Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Ovacık spor kampında ve Karabük merkezdeki yurtlarda misafir edildiğini belirten Yavuz, "Bazı vatandaşlarımızdan eşinin, dostunun, akrabalarının yanına gidenler oluyor. Bazı vatandaşlarımızın ikinci evleri var. Onlar oraya geçmiş oluyorlar. Yangını kontrol altına alıp söndürme ve soğutma çalışmalarını yaptıktan sonra vatandaşlarımızın tekrar güvenli şekilde kendi evlerine dönüşlerini de sağlamış olacağız." diye konuştu.

Yavuz, yangını söndürme çalışmalarında 363 araç ve 1386 personelin görev aldığını aktararak, şükranlarını sundu.

"5 PERSONELİMİZ DUMANDAN ETKİLENDİ"

5 personelin dumandan etkilendiğini belirten Yavuz, "Yangında dumandan etkilenen 5 personelimiz oldu. Onlar da kısa sürede tedavileri yapılarak tekrar görevlerinin başına döndüler." dedi.

Kısa sürede yangını kontrol altına alıp soğutma çalışmalarına başlamayı temenni eden Yavuz, "Bugün yaşadığımız bir olumsuzluk vardı. 15 helikopterimiz ile 2 uçağımız yangında görevlendirilmişti. Coğrafyamız çok engebeli. Vadilerle, dağlarla kaplı bir coğrafya. Bu yangından kaynaklanan dumanların bulut şeklinde, sis şeklinde çökmesi nedeniyle maalesef sabahın ilk saatlerinde helikopter ve uçaklarımız görüş açısını yakalayamadıkları için müdahaleler öğleden sonraya sarkmak zorunda kaldı." diye konuştu.

Yavuz, soru üzerine, yanan alanla ilgili orman teşkilatının tespitlerini yapmaya çalıştığını, yangın kontrol altına alındıktan sonra bunun paylaşılacağını söyledi.

Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığının belirtilmesi üzerine Yavuz, şunları kaydetti:

"Hiçbir şekilde bu yeşil vatanımıza, ülkemize, ormanlarımıza, vatandaşlarımıza, vatandaşlarımızın yerleşim yerlerine zarar vermek anlamında veya kasıt ve ihmalle bu anlamda yangın çıkartma noktasında yanlışa bulaşan birileri varsa da devletimiz gereğini yapacaktır. Kolluk kuvvetlerimiz gereğini yapacaktır ve adli makamlara teslim edecektir. Adli makamlarımız da gerekli o anlamda işlemleri yapacaktır."

Vali Yavuz, bir soruya karşılık, 613 hanede 1006 vatandaşın tahliye edildiğini aktararak, "Sadece Kamış köyümüzdeki belli evlerimizde zarar var. Onların da toplamı zaten 20 bağımsız bölüm. İçerisinde samanlık, ahır, evler var. Diğerleri tamamen güvenlik amacıyla, daha güvenli alanlara vatandaşlarımızı can güvenliği açısından tahliye ettik. İnşallah kısa sürede yangını kontrol altına alırız. Söndürme ve soğutma çalışmalarımızı yaptıktan sonra da vatandaşlarımızı yine güvenli şekilde evlerine yerleştiririz." diye konuştu.