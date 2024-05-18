Karabük ve Düzce'de fener alayı düzenlendi

Karabük ve Düzce'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

Ajans Haberleri 18.05.2024 23:39 Giriş: 18.05.2024 23:39

Güncelleme: 18.05.2024 23:39 Kaynak: AA

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