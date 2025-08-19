Karabük ve ilçeleri ’Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ ilan edildi

Merkez, Ovacık ve Safranbolu ilçelerinde yaşanan orman yangını nedeniyle, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, Karabük ’Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ ilan edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından hazırlanan raporda, Karabük’te toplam 52 binanın ağır hasarlı-yıkık olduğu belirlendi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda yangından etkilenen vatandaşların afetzede kabul edilmesine karar verildi.

Buna göre, Karabük’te yangından etkilenen bölgelerde yaşayan afetzedelere yönelik yardımlar, Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği ve Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında yürütülecek.

Ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda itiraz süreçleri ve kesin hasar tespit çalışmaları tamamlanarak, sonuçların AFAD’a iletilmesi sağlanacak.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan imzasıyla yayımlanan karar ile yangından etkilenen vatandaşlara, barınma ve diğer ihtiyaçlara yönelik desteklerin hızla ulaştırıldığı bildirildi.



Vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için sürecin bizzat takipçisiyiz"

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, yaptığı açıklamada, "Devletimiz tüm imkânlarıyla milletimizin yanındadır. Yangın afetinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için sürecin bizzat takipçisiyiz. Karabük’ümüzde hayatın en kısa sürede normale dönmesi için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç ise yangının ülkedeki şimdiye kadar çıkan orman yangınlarının en büyüklerinden olduğunu belirterek, "Yaşanan afetin yaralarını devlet-millet dayanışmasıyla birlikte saracağız. Hiçbir hemşehrimiz yalnız bırakılmayacak, afetzedelerimizin barınmadan, gıda ihtiyaçlarına kadar tüm destekler hızla ulaştırıldı" dedi.

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt da, "Yangından etkilenen hemşehrilerimizin her türlü ihtiyacında yanlarında olmaya devam edeceğiz. Devletimizin tüm kurumları sahada, teşkilatımız milletimizle omuz omuza bu sürecin takipçisi olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.