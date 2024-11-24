Karabük ve ilçelerinde kar yağışı

Karabük ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Özellikle Ovacık ve Eflani’de kar yağışı yoğun şekilde hissedilirken, Safranbolu’nun yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Karabük’ün en yüksek noktası olan Keltepe’de de yoğun kar yağışı görüldü. Bölgede kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı. Yüksek kesimlerde kar yağışı ulaşımı zorlaştırırken, sürücülerin dikkatli olması gerektiği uyarısı yapıldı.

Karabük genelinde ekipler, yolları açık tutmak ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.