Karabük ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

KARABÜK/KOCAELİ (AA) - Karabük ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Karabük il merkezi ve ilçelerde gece başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kar yağışının ardından Keltepe Kayak Merkezi, D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü.

- Kocaeli

Kocaeli'de Kartepe Kayak Merkezi ile Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda dün akşam etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ekipleri, karla kaplanan bölgede ulaşımda aksama yaşanmaması için küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri de güzergahı kullanacak sürücülere uyarılarda bulundu.