Karabük ve Kocaeli valiliklerinden fırtına uyarısı

Karabük ve Kocaeli valilikleri, vatandaşları hafta sonu beklenen fırtınaya karşı uyardı.

Karabük Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son yapılan değerlendirmelere göre rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat), pazar günü etkisini artırarak kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) ve tam fırtına (100 km/saat ve üzeri) şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

- Kocaeli

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Pazar günü ise rüzgarın sabahın ilk saatlerinden itibaren etkisini arttırarak batı ve kuzeybatı yönlerinden kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği vurgulanan açıklamada, "Çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.



