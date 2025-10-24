Karabük-Zonguldak demir yolu hattı heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te demir yolu hattının bir bölümünde heyelan meydana geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, Karabük-Zonguldak demir yolu hattının Bolkuş-Balıkısık istasyonları arasındaki bölümünde meydana gelen heyelan nedeniyle söz konusu hattın ikinci bir duyuruya kadar tren seferlerine kapatıldığı belirtildi.

Yolcu taşımacılığında aksama yaşanmaması amacıyla Bolkuş-Balıkısık arası kara yolu aktarması yapılarak tren seferlerinin sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, "Heyelan nedeniyle kapanan hattın yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız devam etmektedir." ifadesine yer verildi.