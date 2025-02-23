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Karabük’te 2 katlı ev yandı

Ajans Haberleri
  • 23.02.2025 11:09
  • Giriş: 23.02.2025 11:09
  • Güncelleme: 23.02.2025 11:09
Kaynak: DHA
Karabük’te 2 katlı ev yandı

KARABÜK'teki 2 katlı müstakil ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yeşil Mahalle Esentepe Caddesi’ndeki Ş.K.’ye ait 2 katlı müstakil ahşap evde gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangında yaralanan olmazken, çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,(DHA)

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