Karabük’te 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Karabük’te kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, biri bebek 9 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük-Bartın Karayolu Eflani yol kavşağında meydana geldi. Eflani ilçesinden Karabük’e seyreden ve kavşağa kontrolsüz bir şekilde çıkan Seda Kaya (36) idaresindeki otomobil ile Karabük’ten Bartın istikametine seyir halinde olan sürücü adayı Murat Ilgın’ın (29) idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile otomobilden fırlayan 3 yaşındaki Emir Muaz Titiz ile Sema Korkut (39), Seda Kaya ve Zekai Titiz ile karşı otomobilde bulunan sürücü Murat Ilgın (29), Edanur Ilgın (26), Tahir Şahin (52), Yasemin Şahin (48), Feray Şahin (24) ve 1 yaşındaki Zeynep Ilgın yaralandı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin yardıma koştuğu kazada olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı 3 yaşındaki Emir Muaz, daha sonra kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası durumları ağır olan Sema Korkut ve Zekai Titiz ile diğer yaralıların tedavisi Safranbolu Devlet Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor.