Karabük’te 85 köy yolu ulaşıma kapandı

Karabük’te etkili olan kar yağışı sonrası 85 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteorolojinin kuvvetli kar uyarılarının ardından Karabük ve ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren bastıran ve aralıksız devam eden kar yağışı sonrası merkezde 4, Eflani’de 54, Eskipazar’da 6, Ovacık’ta 4, Safranbolu’da 15 ve Yenice ilçesinde 2 olmak üzere toplam 85 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, 13 iş makinesiyle 11 köy yolunda çalışmaların başladığı belirtildi.