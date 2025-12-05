Karabük’te araç ağaca çarptı refüje devrildi: Sürücü kurtarılamadı

Karabük'te refüjdeki ağaca çarparak devrilen bir otomobilin 49 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Karabük'te, bir aracın karıştığı trafik kazası ölümle sonuçlandı. Olayda, refüje çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü kurtarılamadı.

Kaza, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda meydana geldi. 49 yaşındaki Ramazan Oktay'ın kullandığı 59 AEA 847 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Araç, yolun refüjüne çarparak üzerindeki bir ağaca bindikten sonra devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli tarafından yapılan ilk incelemede, otomobil sürücüsü Ramazan Oktay'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili incelemelerin tamamlanmasının ardından, Ramazan Oktay'ın cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna nakledildi.

Kazanın sebebini belirlemek için soruşturma başlatıldı.