Karabük’te aranan 15 kişiden 11’i tutuklandı

Karabük’te çeşitli suçlardan araması bulunan 15 kişi yakalanırken, 11 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından il genelinde 8-15 Mart tarihleri arasında yapılan saha çalışmalarında haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 14 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 4’ü tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

1-7 yıl arası aranması olan 7, 1-3 yıl arası aranması olan 3 şahıs olmak üzere toplam 10 şahıs tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Öte yandan hakkında, banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 8 yıl 9 Ay hapis cezası ile yakalama emri bulunan B.Ü. isimli şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.