Karabük’te çok sayıda tarihi eser ele geçirildi



Karabük İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Yenice İlçesine bağlı Yortan beldesinde yapılan operasyonda 16 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke 6 adet kolye başlığı ve kolye haç, 9 adet minyatür obje, 4 adet yüzük, çan, kaşık, heykel, kupa, ve ruhsat av tüfeği ele geçirildi. 39 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen objelerle birlikte T.A., N.T. ve C.O. isimli şahıslar hakkında 2863 SKM suçundan işlem yapıldı.