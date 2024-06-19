Karabük’te gıda zehirlenmesi: 4 kişi hastanelik oldu

Karabük’ün Yenice ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 4 kişi tedaviye alındı.



Edinilen bilgiye göre, Yenice ilçesinde bir lokantada tavuklu pilav yiyen 4 kişi, bir süre sonra mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayeti ile hastaneye başvurdu. Zehirlenme şüphesiyle hastanede tedaviye alınan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, tavuklu pilavdan incelenmek üzere numune alındı.