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Karabük’te günlük kiralık dairede sigara izmariti yangına neden oldu

Ajans Haberleri
  • 13.04.2025 21:57
  • Giriş: 13.04.2025 21:57
  • Güncelleme: 13.04.2025 21:57
Kaynak: İHA
Karabük’te günlük kiralık dairede sigara izmariti yangına neden oldu

Karabük’te 5 katlı bir apartmanın çatı katındaki günlük kiralık dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, 1009. Cadde üzerindeki Ramazan T.’ye ait günlük kiralık evde küllükte unutulan sönmemiş sigara izmaritinin koltuk üzerine düşmesi sonucu yangın meydana geldi. Alevlerin yükselmesi üzerine çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.
Aynı evde 2024 yılı Haziran ayında da yangın çıktığı öğrenildi.

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