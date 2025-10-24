Giriş / Abone Ol
Karabük’te heyelan: Demir yolu hattı seferlere kapatıldı

Karabük-Zonguldak demir yolu hattının Bolkuş-Balıkısık istasyonları arasındaki bölümünde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle hat, tren seferlerine kapatıldı.

Güncel
  • 24.10.2025 14:33
  • Giriş: 24.10.2025 14:33
  • Güncelleme: 24.10.2025 14:43
Kaynak: DHA
Karabük’te heyelan: Demir yolu hattı seferlere kapatıldı
Fotoğraf: AA

Karabük'te demir yolu hattının bir bölümünde heyelan meydana geldi.

Karabük-Zonguldak demir yolu hattının Bolkuş-Balıkısık istasyonları arasındaki kısımda sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, heyelan nedeniyle söz konusu hattın ikinci bir duyuruya kadar tren seferlerine kapatıldığı belirtildi.

Yolcu taşımacılığında aksama yaşanmaması amacıyla Bolkuş-Balıkısık arası kara yolu aktarması yapılarak tren seferlerinin sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, "Heyelan nedeniyle kapanan hattın yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız devam etmektedir" ifadesine yer verildi.

