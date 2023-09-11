Karabük’te iki ayrı kaza: 3 yaralı

Karabük’te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



İlk kaza, 5000 Evler Mahallesinde meydana geldi. E.E. yönetimindeki 78 ABG 787 plakalı motosiklet Ö. Y. yönetimindeki 06 BAA 678 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



İkinci kaza, Yenimahalle Nizamı Cedit Sokak’ta meydana geldi. S.T. sevk ve idaresindeki 78 DC 419 plakalı araç, N.Ç. sevk ve idaresindeki 34 GGY 288 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki yolcu B.K.K. yaralandı.



Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



İki kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.